دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تغلب كرواتيا في ليلة فكّ رونالدو صيامه عن التسجيل

الرياص - اسماء السيد - لشبونة : حققت البرتغال فوزا هاما على ضيفتها كرواتيا 2 1 الخميس في لشبونة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول ضمن دوري الأمم الأوروبية.

سجّل ديوغو دالوت (7) وكريستيانو رونالدو (34) الذي وصل إلى الهدف رقم 900 في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

واحتلت البرتغال المركز الثاني بعد الفوز المتأخر لبولندا على اسكتلندا 3 2.

وكرّم الاتحاد البرتغالي للعبة، أحد أساطير كرة القدم المحلية، المدافع المخضرم بيبي الذي اعتزل دوليا بعد كأس أوروبا في ألمانيا.

ورُفعت صورة عملاقة في المدرجات لبيبي المتوّج مع منتخب بلاده بكأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

سجّل دالوت المتقدّم الهدف الأول بعد استلامه تمريرة من برونو فرنانديش واضعا الكرة على يمين الحارس دومينيك ليفاكوفيتش (7).

كاد رونالدو أن يُسجّل الثاني حين توغّل بعد استلام كرة من رافايل لياو، لكن تسديدته القوية من الجهة اليسرى تصدّى لها ليفاكوفيتش (22).

ردّ المخضرم أندري كراماريتش بتسديدة من على مشارف المنطقة مرّت إلى يمين المرمى (26).

وحرم الحارس ديوغو كوشتا، كراماريتش من هدف جميل حين تصدى لتسديدته من الجهة اليسرى إلى أقصى يسار المرمى (30).

وفكّ رونالدو صيامه التهديفي الذي دام خمس مباريات جميعها في كأس أوروبا، حين استلم عرضية من نونو منديش وسدد في الشباك من لمسة واحدة (34).

وقلّصت كرواتيا الفارق بهدف سجله دالوت بالخطأ في مرمى فريقه حين حاول إبعاد عرضية (41).

وحرمت العارضة بيدرو نيتو من تسجيل الثالث للبرتغال الذي سدد بقوة على الجهة اليمنى (44).

تراجع الأداء في الشوط الثاني وكانت أخطر الفرص للبديل الكرواتي إيغور ماتانوفيتش الذي سدد كرة مرت إلى جانب القائم الأيمن (76).

وبقي اعتماد الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب البرتغال على رونالدو حتى الدقيقة 87 حين استبدله بديوغو جوتا، بعد مشاركة ثلاثة لاعبين آخرين، في حين خرج المتألق في خط الوسط فيتينيا في الدقيقة الأخيرة بسبب إصابة.

وفي المباراة الثانية، خطفت بولندا فوزا متأخرا من مضيفتها اسكتلندا بعدما بدت أنها ستفرّط بالنقاط الثلاث.

افتتح سيباستيان شيمانسكي التسجيل بعد تمريرة من روبرت ليفاندوفسكي (8) الذي سجّل الثاني من ركلة جزاء (44).

وألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفا لاسكلتندا سجله سكوت ماكتوميناي بسبب لمسة يد (23).

وسجّل بيلي غيلمور هدف تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني بعد جملة تمريرات وتسديدة زاحفة (46).

وعادل ماكتوميناي إثر تمريرة من أنتوني رالستون (76).