دوري الأمم الأوروبية: الحارس رايكوفيتش يحرم إسبانيا من الفوز على صربيا

الرياص - اسماء السيد - بلغراد : في ظهوره الأول بعد تتويجه بطلا لكأس أوروبا 2024، سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الصربي، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في المستوى الأول، التي تصدرها منتخب الدنمارك بفوزه على ضيفه السويسري المنقوص 2 0 الخميس، ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

اعتمد مدرب أبطال أوروبا على الأسماء عينها تقريبا التي دخل بها نهائي كأس أوروبا أمام إنكلترا، باستثناء ثلاثة تعديلات تمثّلت بإقحام حارس المرمى دافيد رايا، لاعب الوسط مارتن سوبيمندي والمهاجم أيوسي بيريس في التشكيلة الأساسية.

استحوذ الإسبان في بداية المباراة لكن لم يستطيعوا إيجاد المنافذ المؤدية إلى مرمى الصرب، بفعل تنظيم دفاعي مميز لأصحاب الأرض.

وكان سوبيمندي صاحب التسديدة الأولى على المرمى بين لاعبي الفريقين، لكن حارس مرمى المضيف بريدراغ رايكوفيتش لم يجد صعوبة في التعامل معها (24).

بعد تسديدة لاعب وسط ريال سوسييداد، تتالت الفرص الإسبانية، فسدد نيكو ويليامس (29) ثم فابيان رويس (31) وأخطآ المرمى، قبل أن يتصدى رايكوفيتش ببراعة لتسديدة بيريس من داخل منطقة الجزاء (33).

وسنحت لمهاجم ميلان الإيطالي لوكا يوفيتش أكثر فرص الشوط الأول خطورة، بانفراده وتسديده إلى جانب القائم الأيمن لمرمى رايا، إثر تمريرة متقنة من أندريا جيفكوفيتش (33).

وقبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق، سدد رويس ثانية إلى جانب القائم (37).

وتابع الإسبان مساعيهم لافتتاح التسجيل، فسدد داني كارفاخال من مسافة قريبة كرة علت المرمى، إثر ركلة حرة نفذها لامين جمال (52).

وحرم رايكوفيتش الضيوف من العودة إلى مدريد بالنقاط الثلاث، بتصديه ببراعة بداية لتسديدة البديل أليخاندرو غريمالدو التي تابعها لامين جمال بكرة مرت بمحاذاة القائم (71)، ثم لتسديدة جمال حارما إياه من تسجيل هدفه الدولي الرابع (75).

وفي مباراة أخرى من المجموعة عينها، حقق المنتخب الدنماركي فوزا متأخرا على حساب ضيفه السويسري المنقوص بهدفين من دون رد، ليتبوأ صدارة المجموعة.

سجّل باتريك دورغو (82) وبيار إميل هويبيرغ (90+2 من ركلة جزاء) للدنمارك، علما أن المنتخب السويسري لعب منقوصا بسبب طرد المدافع نيكو إلفيدي (50) ولاعب الوسط غرانيت تشاكا (87).