شكرا لقرائتكم خبر عن بإمضاء الفراعنة.. حساب منتخب مصر يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة كاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت صفحة المنتخب الوطني رسالة لجماهير الفراعنة بعد نهاية التحضيرات لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

ونشرت الصفحة رسالة مفادها: "إلى كل المصريين.. نحن جاهزون وفى قمة التركيز للقاء الغد، إمضاء الفراعنة". وبعدها مباشرة نشرت رسالة أخرى جاء فيها: "بروح التحدى والقوة كتيبة الفراعنة فى أقصى مراحل الاستعداد".

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد حمدي، والوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية، والهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.