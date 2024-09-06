شكرا لقرائتكم خبر عن هزار صلاح وزيزو ضمن 5 كواليس فى مران المنتخب استعدادا لكاب فيردي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى لاعبو منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن استعداداتهم لمواجهة كاب فيردي اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر لها الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولى.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي القميص الأبيض والشورت الأزرق.

وجاء أبرز كواليس مران منتخب مصر كالتالى:

- اجتمع الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبون قبل انطلاق المران وقاموا بقراءة الفاتحة جميعا.

- شارك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللاعبين بعض تدريبات الجرى والتدريبات البدنية أيضا.

- قام سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر بعمل تدريبات قوية للرباعى محمد الشناوى ومصطفى شوبير والمهدى سليمان وحمزة علاء.

- وصلة هزار بين الثنائى محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" أثناء التدريب، وقام مدرب الأحمال بالتدخل وابتعاد الثنائى عن بعضهما لنهاية المران.

- منح حسام حسن تعليمات خاصة للثنائى أحمد رمضان "بيكهام" وخالد صبحى خلال التدريبات والحديث معهما أثناء عمليات الإحماء.