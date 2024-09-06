شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو وأوفا وفيصل.. 3 مهاجمين حائرون بين الأهلى والزمالك فى الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية تردد بعض الأنباء عن تعاقد مع القطبين الأهلى والزمالك مع بعض اللاعبين، بسبب تألقهم بشكل قوى أثناء الموسم الماضى، يأتى فى مقدمة تلك الأسماء:

مصطفى "زيكو" مهاجم فريق زد

لفت مصطفى "زيكو" مهاجم فريق زد أنظار متابعى كرة القدم المصرية بشكل قوى عقب التألق في مباريات فريقه هذا الموسم، حيث شارك في 33 مباراة وسجل 12 هدفا، وتتردد أنباء عن اهتمام مسئولى النادى الأهلى بضمه.

- أحمد أمين "أوفا " مهاجم فريق إنبى

ظهر أحمد أمين "أوفا" مهاجم فريق إنبى مع الفريق البترولى في 28 مباراة هذا الموسم، وأحرز 7 أهداف، ودخل ضمن اهتمامات مسئولى نادى الزمالك لضمه.

- أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى

تمكن أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى من المشاركة مع فريقه هذا الموسم في 27 مباراة وسجل 7 أهداف مما لفت أنظار مسئولى القلعة الحمراء وسعوا فى ضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.