الامارات | منتخب البحرين يصنع التاريخ في تصفيات المونديال أمام أستراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت البحرين فوزاً تاريخياً على أستراليا، في الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم، وذلك بعد ست خسارات أمام أستراليا الباحثة عن تأهل سادس توالياً إلى المونديال، حيث عاد الأحمر البحريني بفوز غير مسبوق على "سوكروز" 1-0 ضمن المجموعة الثالثة في غولد كوست.

وبعد طرد لاعبه كوسيني ينغي في الدقيقة 77، مُني منتخب البلد المضيف بضربة ثانية، عندما سجل هاري سوتار عن طريق الخطأ هدف الفوز للمنتخب الخليجي قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ولم يسبق للمنتخب البحريني بلوغ نهائيات كأس العالم. كان على مشارف التأهل مرّتين، لكنه تعثر أمام ترينيداد وتوباغو في 2006 ثم أمام نيوزيلندا في 2010 في الملحق العالمي.