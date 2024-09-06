شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 05 سبتمبر 2024 11:30 م
شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يصل الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق، وسينسناتي الأمريكي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل.
مصدر لـ"الخليج 365": بوبيندزا يصل القاهرة الأحد للانضمام إلى الزمالك
يصل الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق، وسينسناتي الأمريكي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل تمهيداً للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمى.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
علق حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على اعتذار محمد عبد المنعم عن عدم التواجد في معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.
نجحت الأسطورة رحاب احمد لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال في التتويج بالميدالية الذهبية ، خلال منافسات نهائي وزن 55 كجم رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس .
أضاف البطل المصري محمد المنياوي المتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024.
الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال والمصري بالكونفيدرالية
تقام مباراة المصري والهلال الليبي في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز