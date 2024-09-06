شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يُصعد الناشئ عبد الوهاب نادر للتدريب مع الفريق الأول بالمصري والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تصعيد الناشئ عبد الوهاب نادر مدافع فريق الشباب تحت 19 عامًا بالنادي للتدريب مع الفريق الأول.

ويستعد المصري حاليًا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

جاء هذا القرار بعد التنسيق في هذا الشأن مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، علمًا بأن اللاعب عبد الوهاب نادر والذي يشغل مركز قلب الدفاع كان قد تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول مرات عديدة خلال الموسم المنقضي حيث نال استحسان وإشادة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر.

من ناحية أخرى، أتم الجهاز الإداري للفريق الأول بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي فريق بترول أسيوط - أحد أندية دوري المحترفين- على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد السبت على استاد الكلية الحربية بالقاهرة.