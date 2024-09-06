شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ضد كاب فيردى.. تشكيل الفراعنة المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على تشكيل الفراعنة المتوقع أمام كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، والمقرر لها غدا الجمعة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني مباراة كاب فيردى بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: "محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد حمدي، والوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية، والهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

واعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات إفريقيا، وبات ربيعة ألقرب للمشاركة بجانب حجازي في المباراة المقرر لها غدا.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.