منتخب السعودية يتعثر أمام أندونيسيا في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - سقط منتخب السعودية في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيره في فخ التعادل مع المنتخب الأندونيسي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" من منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بادر منتخب اندونيسيا بالتقدم عن طريق راجنار أوراتمانجوين، في الدقيقة 19 من صناعة ويتان سليمان والذي مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء.

وأدرك مصعب الجوير هدف التعادل لصالح منتخب السعودية من صناعة محمد كنو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وحصد منتخب السعودية وإندونيسيا أولى نقاطهما في مشوار تصفيات كأس العالم.

الجدير بالذكر، أن منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا تقام بمشاركة 18 فريقًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

