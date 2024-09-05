علي فرج يتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولةCIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 بنادي O West ، اول بطولة ماسية فى تاريخ الاسكواش.

وتأهل على فرج إلى نهائي البطولة بالفوز على دييغو إلياس المصنف الرابع عالمياً بثلاثة اشواط نظيفة في نصف النهائى.

وجاءت النتيجة كالاتي: 11-9, 11-3, 11-9.

وينتظر علي فرج مواجهة الفائز من مبارة نصف النهائي الاخر بين مصطفى عسل ومروان الشوربحي في نهائي البطولة والمقرر إقامته غدا الجمعة.

وحجزت نور الشربيني مقعدها في نهائي منافسات السيدات بالبطولة بعد تغلبها على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا فى مباراة قوية ومثيرة بنصف النهائي.

و جاءت نتيجة الاشواط: 6-11, 11-5, 12-10, 9-11, 11-7.



وتنتظر نور الشربيني مواجهة الفائز من نصف نهائي الآخر والذي يجمع بين وران جوهر المصنفة الثانية عالميا وندى عباس المصنفة 17 عالميا.