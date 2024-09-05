نهائي مصري خالص بمنافسات السيدات بالبطولة العربية لتنس الطاولة للأندية

ياسر رشاد - القاهرة -

نجح فريقا إنبي وبتروجت في التأهل لنهائي البطولة الأندية العربية لتنس الطاولة المقامة في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من الشهر ذاته.

وتمكن فريق إنبي من تحقيق الفوز على نظيره المصري جزيرة الورد بنتيجة 3-0 في مباراة نصف النهائي، فيما فاز فريق بتروجت على نظيره فريق الفتاة الرياضي الكويتي بنتيجة 3-2 في الدور ذاته.

وبذلك يحصد كل من جزيرة الورد والفتاة الرياضي الكويتي الميداليتين البرونزيتين بينما يلتقي فريقا إنبي وبتروجت في نهائي مصري خالص للبطولة العربية لحسم لقب البطولة على أن تقام المباراة غدًا في تمام الخامسة مساءً.

يذكر أن بتروجت قد تأهل لنصف النهائي عقب تصدره المجموعة الأولى وذلك بعد الفوز في دور المجموعات على جزيرة الورد المصري والعنقود الذهبي التونسي، فيما تأهل إنبي للدور ذاته بعد تصدر المجموعة الثانية بالفوز على الفتاة الرياضي الكويتي والوداد المغربي.