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إسبانيا تسقط في فخ التعادل مع صربيا بدوري الأمم الأوروبية

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث مباراة إسبانيا ضد صربيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الخميس، لحساب أولى جولات دوري الأمم الأوروبية 2024.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين وسط محاولة لخطف الثلاث نقاط، ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحسم كل منهما نقطة وحيدة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وانطلقت صافرة مباراة منتخبي إسبانيا وصربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية .

ويتواجد منتخبا إسبانيا وصربيا في المجموعة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية، بجانب منتخبي سويسرا والدنمارك، ويتنافس المنتخبات الأربعة على التأهل من دور المجموعات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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