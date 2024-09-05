منتخب قطر يخسر بثلاثية أمام الإمارات بتصفيات آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب الإمارات من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره القطري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل بملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة الإمارات وقطر

بدأت أحداث مباراة الإمارات وقطر برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل الحسن الهدف الأول لقطر في الدقيقة 38 صنع عفيف وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل حارب هدف التعادل في الدقيقة 68 صنعه له نادر وعاد الظنحاني بالهدف الثاني في الدقيقة 80 صنع حارب وسجل صالح الهدف الثالث في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب مجموعة الإمارات وقطر

المركز الأول- الإمارات ثلاث نقاط

المركز الثاني- إيران ثلاث نقاط

المركز الثالث- اوزباكستان ثلاث نقاط

المركز الرابع- قرغيزستان بدون نقاط

المركز الخامس- كوريا الشمالية بدون نقاط

المركز السادس- قطر بدون نقاط