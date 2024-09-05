سقوط مدوي للعنابي القطري امام منتخب الأمارات بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - في أولى مباريات المنتخبين في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ عن القارة الاسيوية نجح منتخب الامارات في تحقيق انتصار تاريخي على منتخب قطر بطل أسيا في اخر نسختين لكأس الأمم الاسيوية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب احمد بن علي بنادي الريان بالعاصمة القطرية الدوحة .

أنهى المنتخب القطري الشوط الاول متقدما بهدف مقابل لاشىء سجله ابراهيم الحسن بتمريرة من أكرم عفيف في الدقيقة ٣٦ ليبدو منتخب قطر في طريقه لتحقيق انتصار مهم في أولى مبارياته في المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم .

الشوط الثاني شهد انقلابا اماراتيا في أحداث المباراة حيث نجح الأبيض الإماراتي في ادراك التعادل في الدقيقة ٦٨ عن طريق حارب عبد الله سهيل وأضاف خالد ابراهيم الهدف الثاني في الدقيقة ٨٠ ثم قضى على صالح على اي امال للمنتخب القطري في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز الأمارات بثلاثة أهداف لهدف .

يذكر ان المجموعة تضم إلى جانب منتخبي قطر والإمارات كل من أوزبكستان و كوريا الشمالية وايران و قيرغيزستان .