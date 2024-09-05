جلسه فنيه لجوميز مع لاعبى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية.

وتحدث المدير الفني مع لاعبيه في بعض الأمور الفنية، وشرح بعض الملاحظات الفنية بشأن مباراتي سبورتنج والشعلة السعودي الوديتين السابقتين.

وفي نفس الوقت شرح جوميز خلال جلسته مع اللاعبين بعض الجمل الفنية، التي ينوي تطبيقها خلال المباريات المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي ستقام في العاصمة الكينية نيروبي.