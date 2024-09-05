تعديل فى البرنامج التدريبى للاعبى الزمالك غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تعديلاً على البرنامج التدريبي غداً الجمعة، خلال معسكر الإعداد المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية.

وقرر الجهاز الفني خوض التدريبات غداً على فترتين صباحية ومسائية، على أن يشهد المران الصباحي فقرة فنية وتدريبات الكرة، فيما يكتفي الجهاز الفني في المران المسائي بتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي ستقام في العاصمة الكينية نيروبي.