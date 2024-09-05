الإصابة تحرم الأسطورة شريف عثمان من ميدالية بارالمبية ويحتل المركز السابع

ياسر رشاد - القاهرة - حرمت الإصابة البطل الأسطوري شريف عثمان من التتويج بميدالية بارالمبية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في باريس.

وغاب شريف عثمان عن منصة التتويج لأول مرة منذ 12 عاما، حين شارك للمرة الأولى في بارالمبياد بكين 2008 وأحرز وقتها الميدالية الذهبية.

وعانى شريف عثمان من إصابة على مستوى الكتف، حاول التغلب عليها خلال مشاركته في منافسات وزن 65 كجم، ورفع في المحاولة الأولى ثقل قدره 193 كجم، وفي الثانية 189 كجم، وفي المحاولة الثالثة لم يوفق في رفع 200 كجم.

واحتل عثمان المركز السابع في ترتيب جدول منافسات وزن 65 كجم.

وتوج البطل الأسطوري شريف عثمان بذهبية بكين 2008، وذهبية لندن 2012، وذهبية ريو دي جانيرو 2016، فضية طوكيو 2020، وتوج بطلا للعالم 5 مرات.

وشهدت منافسات رفع الأثقال البارالمبي اليوم الخميس، تتويج مصر بميداليتين ذهبيتين عن طريق محمد المنياوي ورحاب رضوان.