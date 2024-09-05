شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج فى أول تصريح بعد انتقاله للزمالك: أنا أصلاً زملكاوى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو للفلسطينى عمر فرج الوافد الجديد للقلعة البيضاء،يخاطب فيه الجماهير ويؤكد أنه زملكاوي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة الأمور الخاصة بالصفقة، ووقع المهاجم على العقود الكترونياً في ظل تواجده مع منتخب فلسطين لخوض مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.