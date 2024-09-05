شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تتويج الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى بذهبية رفع الأثقال فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى باريس.

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