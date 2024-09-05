شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تهنيء المنياوي بذهبية الاثقال : العلم المصري يتألق في سماء باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تهنئة البطل البارالمبي محمد المنياوي، عقب تتويجه بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وكتب حساب الشركة المتحدة علي صفحته الرسمية : العلم المصري يتألق في سماء باريس بفوز البطل محمد الميناوي بالذهبية في رفع الأثقال وزن 59 كجم. من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نهنئ ونواصل دعم أبطال مصر في جميع المجالات الرياضية.العلم المصري يتألق في سماء باريس بفوز البطل محمد الميناوي بالذهبية في رفع الأثقال وزن 59 كجم. من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نهنئ ونواصل دعم أبطال مصر في جميع المجالات الرياضية.



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توج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى فى التتويج بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس

وتوج المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201.

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية

وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.