شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على طنطا 1-0 وديا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي، غزل المحلة وطنطا، في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، ضمن استعدادات غزل المحلة للموسم الجديد، بفوز غزل المحلة بهدف نظيف سجله عبده يحيى مهاجم الفريق المحلاوي في الشوط الثاني.

وأعلن نادى غزل المحلة، تقديم شكوى رسمية ضد محمود الزنفلى، حارس مرمى الداخلية، بعد توقيع الحارس لنادى حرس الحدود رغم توقيعه عقود انتقاله لصفوف قلعة الفلاحين في الانتقالات الصيفية الحالية، مما أدى إلى تصاعد الأزمة وإعلان المحلة شكوى اللاعب لاتحاد الكرة.

وقال الزنفلى فى تصريحات إعلامية:" وقعت 3 سنوات لنادي حرس الحدود والاستغناء سيخرج من نادي الداخلية إلى الحرس، موضحا تراجعه عن اللعب لغزل المحلة بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل، مشددا على أن الاستغناء الخاص به لم يخرج إلى غزل المحلة من الأساس وهو ما يعنى أحقيتى فى الانتقال لأى ناد آخر".

من جانبه، كشف طه السيد، المدير الإدارى لفريق غزل المحلة، عن العوامل التى ساعدت على عودة غزل المحلة إلى الدورى الممتاز، وكيف رأى دورى المحترفين فى موسمه الأول.

وقال طه السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عوامل الصعود للدورى الممتاز كثيرة، ولكن أبرزها هى صفقات يناير التى عمل عليها مجلس الإدارة برئاسة وليد خليل، وساعدت الفريق بشكل كبير على العودة والمنافسة على التأهل وحسم البطاقة الثانية مع بتروجت".