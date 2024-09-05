شكرا لقرائتكم خبر عن الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال والمصري بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الهلال الليبي.

وتقام مباراة المصري والهلال الليبي في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ويضم الطاقم كل من الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب ، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون ، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة ، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

ووضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، برنامجاً تدريبياً للاعبي الفريق، وذلك لتجهيزهم من الناحية البدنية استعداداً للموسم الجديد، خاصة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي عاد الفريق البورسعيدي للمشاركة فيها من جديد.