شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وتريزيجيه يحضران مؤتمر مباراة مصر و كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و محمود حسن تريزيجيه ، في السابعة مساء اليوم ، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر امام كاب فيردي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة في الجولة الآولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

وينطلق المؤتمر في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي .

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن للمواجهة الهامة أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

تعتبر مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي مهمة في مسيرة الفراعنة لأنها ضربة البداية في التصفيات من أجل حسم تذكرة الصعود مبكرا لأمم افريقيا دون الدخول في حسابات أخري في ظل تقدم الكرة في أفريقيا.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتحذيرهم من قوة المنافس و أيضا أهمية ضربة البداية في التصفيات لاستغلال الأرض والجمهور من أجل إحراز أهداف مبكره تساعد في حسم المباراة لمنتخب مصر.