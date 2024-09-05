شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المنياوي يحصد الذهبية الـ50 والميدالية رقم 185 لمصر في تاريخ البارلمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أضاف البطل المصري محمد المنياوي المتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 ، أول ميدالية بارالمبية في الدورة الحالية والميدالية رقم 185 في تاريخ البعثات المصرية خلال مشاركاتها على مدار البارلمبياد والذهبية رقم 50 في تاريخ مشاركات البعثات المصرية في الدورة البارالمبية.

وحصدت مصر في تاريخها 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

وتوج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.

وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.

ميدالية المنياوى هى الذهبية رقم 50 لمصر فى دورات الألعاب البارالمبية والـ185 فى العموم.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد باريس في 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكانوي".



رفع الأثقال البارالمبي

تشارك مصر بـ 13 لاعبا ولاعبة بواقع 7 لاعبين و6 لاعبات، وتضم اللاعبين: شريف عثمان - هاني عبد الهادي - محمد صبحي - طه عادل - محمد المنياوي - محمود صبري - عمرو فاروق.

وتضم قائمة اللاعبات: ريحاب رضوان - نادية فكري - فاطمة محروس - راندا تاج الدين - إيناس الجبالي - صفاء محمد.

منتخب الطائرة جلوس

تضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الأولى بالدور الأول، والتي تضم معه منتخبات: فرنسا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

منتخب التجديف

ويضم منتخب مصر البارالمبي للتجديف الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال، ويقود المنتخب محمد طه مديرًا فنيًا، سارة أشرف مدربة، ويشارك التجديف المصري البارالمبي للمرة الأولى في الدورات البارالمبية.



منتخب تنس الطاولة البارالمبي

سيد يوسف سيكا - إسلام رضا رسلان - أحمد المحص - خالد عبد السلام - عبد الرحمن بهجت - علا محمود سليمان - فوزية الشامي – منى عبد الحق الشبراوي - هناء حماد - سماح عبد العزيز - هاجر سيد الدسوقي.



منتخب ألعاب القوى

تشارك مصر في ألعاب القوى بلاعبان فقط وهم، كريم عبد التواب لاعب العدو، وعبد الرحمن يوسف لاعب الوثب الطويل.



منتخب الباراتايكوندو

تشارك مصر في منافسات الباراتايكوندو في بارالمبياد باريس 2024 بالثنائي عبد الرحمن محمود، وسلمى علي.



منتخب الكياك والباراكانوى

تشارك مصر بكل من: ياسين كمال، وسلوى إيهاب.



منتخب البوتشيا

يشارك الزوجي هناء علاء ومحمود نبوي، في بارالمبياد باريس وهو أول فريق ثنائي للبوتشيا يتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بعدما تُوجا بالميدالية الذهبية للبطولة القارية عقب الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المبارتين.

منتخب السباحة

تشارك مصر في منافسات السباحة بثلاثة لاعبين وهم: "ملك عبد الشافي ووزياد كحيل وزياد طارق".

منتخب كرة الهدف

تضم قائمة منتخب مصر ستة لاعبين، هم: سيد حسن وأحمد خيري ومعاز فتحي وأحمد عربي وعمر عبد السلام ومحمد سعيد.