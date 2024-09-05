شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية لليوم السابع بعد الفوز بذهبيتين: انتظرو المزيد من الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

وعد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الشعب المصري بالحصول على المزيد من الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً في باريس.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية المصرية خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة هنأ البعثة على الميداليات التى حصلت عليها وعلى رأسها ذهبية رحاب أحمد ومحمد المنياوى فى رفع الأثقال، موضحاً أنه سيتواجد غداً الجمعة مع البعثة.

ونجحت الأسطورة رحاب احمد لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال في التتويج بالميدالية الذهبية ، خلال منافسات نهائي وزن 55 كجم رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس .

وكانت رحاب أحمد قد حققت ميداليتين فى الدورتين السابقتين بريو دى جانيرو، وطوكيو برونزية وفضية .

وكان محمد المنياوي بطل رفع الاثقال كان نجح في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201 .

ويشارك رفع الاثقال بقائمة تضم 13 لاعبا ولاعبة وهم كلا من نادية فكرى، راندا محمود، رحاب أحمد، محمد صبحى، شريف عثمان، فاطمة محروس، محمود صبرى، هانى عبدالهادى، طه عادل، صفاء محمد، إيناس عبد العال، محمد المنياوى، بالإضافة إلى عمرو فاروق.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.