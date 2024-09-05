شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تصرف مكافأة فورية لرحاب أحمد 1500 دولار بعد ذهبية باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عن صرف مكافأة فورية لرحاب أحمد لاعبة منتخب رفع الاثقال ، 1500 دولار بعد تتويجها بالميدالية الذهبية والمركز الاول في دورة الالعاب البارالمبية بباريس .

وقال مصطفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان اللجنة تقدر جهد لاعبيها والفرحة التى يجلبونها للجماهير المصرية.

وكان محمد المنياوى قد توج بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.