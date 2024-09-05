شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، تقديم الزمالك عرضا جديدا للتعاقد مع أسامة جلال من بيراميدز، وطلب الأهلي السعة الكاملة لحضور الجماهير مباراة جوماهيا الكيني.

الأهلي يطلب السعة الكاملة من الجماهير فى مباراة العودة أمام جورماهيا

بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبات الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

حجازي يعوض غياب عبد المنعم فى تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

يخطط حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في الاعتماد على أحمد حجازي للمشاركة أساسيا بجوار رامى ربيعه في قيادة دفاع الفراعنة أمام كاب فيردي غدا الجمعة في افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، لتعويض غياب محمد عبد المنعم الذي اعتذر عن عدم الحضور لمعسكر منتخب مصر.

أحمد فهيم يقدم استقالته من الإسماعيلى قبل اجتماع مجلس الإدارة

قدم أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، استقالته من مجلس الإدارة تجنبا للدخول في صراعات مع رئيس مجلس الإدارة وأعضائه من أجل التركيز في إدارة الإسماعيلى فقط.

الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للانتهاء من تأشيرات سفر الفريق إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل استخراج التأشيرات لكل أعضاء البعثة المسافرة.

جوميز: بنتايك ظهر بشكل رائع مع الزمالك وهذه كواليس حديثى مع حسام أشرف وأحمد محمود

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فوائد معسكر الأبيض المقام حالياً في مدينة برج العرب، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

الزمالك يقدم عرضا جديدا لبيراميدز لإتمام صفقة أسامة جلال

استقرت إدارة نادي الزمالك علي تقديم عرضا جديدا لنادي بيراميدز بشأن اتمام صفقة أسامة جلال مدافع الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشعة على ركبة يوسف أيمن بعد إصابته بكدمة في تدريبات الأهلي

يخضع يوسف أيمن مدافع الأهلي الجديد للأشعة من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مران فريقه أمس الأربعاء ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.