شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: لم نستدعى أى لاعب للمنتخب بدلا من منعم وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر انه لم يتم استدعاء بديل لمحمد عبد المنعم أو إمام عاشور بعد تعذر وصول الأول من فرنسا ، واستبعاد الثاني بسبب الإصابة .

ويحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و محمود حسن تريزيجيه ، في السابعة مساء اليوم ، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر امام كاب فيردي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة في الجولة الآولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

وينطلق المؤتمر في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامى، أسامة فيصل.