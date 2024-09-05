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منتخب مصر: لم نستدعى أى لاعب للمنتخب بدلا من منعم وعاشور

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القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر انه لم يتم استدعاء بديل لمحمد عبد المنعم أو إمام عاشور بعد تعذر وصول الأول من فرنسا ، واستبعاد الثاني بسبب الإصابة .

ويحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و محمود حسن تريزيجيه ، في السابعة مساء اليوم ، المؤتمر  الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر امام كاب فيردي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة في الجولة الآولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

وينطلق المؤتمر في السابعة مساء اليوم  الخميس باستاد القاهرة الدولي .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامى، أسامة فيصل.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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