شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع ثلاثى لافيينا استعدادا للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي السكة الحديد في التعاقد مع محمد جبس و حمدي مارسيلو و محمود الحلواني من نادي لافيينا في صفقة قوية للغاية لتدعيم صفوف الفريق في دوري المحترفين بالموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينهي نادي السكة الحديد العديد من الصفقات السوبر لتدعيم السكة في الساعات القليلة المقبلة.

وتعد هذه الصفقات الاولى بعد تولي مودرن سبورت التوأمة مع نادي السكة الحديد.

جديد بالذكر أن نادري مودرن سبورت عقد توأمة مع نادي السكة الحديد مع نادي مودرن سبورت خلال الفترة الماضية.

وتعاقد مسئولو السكة الحديد مع الثنائى حجاج عويس لاعب بتروجت وأحمد شديد قناوى ظهير أيسر حرس الحدود في صفقة انتقال حر وجارى التفاوض مع عدد من اللاعبين لإستكمال قائمة الفريق.

وأسفرت قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2024 /2025 عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، بعدما تم إجراؤها صباح اليوم فى مقر اتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية.



وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا مع وادي دجلة

لافيينا مع راية

أبو قير للأسمدة مع المنصورة

السكة مع أسوان

كهرباء الإسماعيلية مع ديروط

الترسانة مع منتخب السويس

القناة مع المقاولون

الداخلية مع بلدية المحلة

سبورتنج مع بترول أسيوط

الاتصالات مع بروكسي