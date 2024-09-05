شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات حسام حسن لوضع تشكيل وخطة منتخب مصر أمام كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

يضع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر أكثر من سيناريو بشأن خطة وتشكيل الفراعنة في مباراته أمام كاب فيردي غدا الجمعة في افتتاح مشوار مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويجري حسام حسن بالتشاور مع جهازه المعاون عدة مشاورات قبل الاستقرار على تشكيل الفراعنة، حيث يوجد بعض المراكز التي يعاني من حيرة فيها لاختبار اللاعب الذي سيخوض تلك المباراة، وهناك مراكز أخرى ضمن مجموعة من اللاعبين تواجدهم كأساسيين فيها.

والمراكز التي لا يوجد عليها لغط وحجز اللاعبين فيها هي مركز حراسة المرمى والمحجوز للشناوي، والثاني الجبهة اليمنى والتي سيقودها محمد هاني والثالث الجبهة اليسرى والتي سيقودها محمد حمدي، والرابع الوسط الدفاعي والذي سيتواجد فيه مروان عطية، والخامس رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع، باعتباره صاحب خبرات كبيرة.

وعلى مستوى الهجوم تم حجز مقعدين من الثلاثي الأمامي وهما محمد صلاح في الجناح الأيمن ومصطفى محمد في مركز رأس الحربة، بينما يوجد 4 مراكز أخرى لم يتم حسم ممثليها وهي قلب الدفاع الثاني بجوار ربيعة وثنائي الوسط الارتكازي والجناح الأيسر.

ويجري حسام حسن مفاضلة بين الرباعي محمد النني وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر لاختيار ثنائي منهم يشارك أساسيا في مباراة كاب فيردي، وفي مركز الجناح الأيمن تجري المفاضلة بين الثنائي محمود تريزيجيه وعمر مرموش وقد تكون الأفضلية من وجهة حسام حسن لصالح تريزيجيه لأنه يميل إلى اللاعبين أصحاب الروح القتالية داخل الملعب.

وعلى مستوى قلب الدفاع، يفكر حسام حسن في الاعتماد على أحمد حجازي لمجاورة ربيعة في قيادة الدفاع مع هاني وحمدي، لاسيما وأن حجازي صاحب خبرات كبيرة وسيكون أكثر جاهزية عن باقي اللاعبين العائدين من فترة راحة في الدوري المصري بالوقت الحالي، في ظل انطلاق منافسات دوري يلو وخوض 4 مباريات من عمر الموسم الحالي.

ويوجد أكثر من اسم آخر قد يدخلون حسابات حسام للمشاركة في تلك المباراة مثل إبراهيم عادل ومصطفى فتحي وأحمد نبيل كوكا ومحمد الشامي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاتة وخالد صبحي وأسامة فيصل.