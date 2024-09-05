شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تصرف مكافأة فورية 1500 دولار للمنياوى بعد ذهبية الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عن صرف مكافأة فورية لمحمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال 1500 دولار بعد تتويجه بالميدالية الذهبية والمركز الاول في دورة الالعاب البارالمبية بباريس .

وقال مصطفى.فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان اللجنة تقدر جهد لاعبيها والفرحة التى يجلبونها للجماهير المصرية.

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.