شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بديل إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر من المشاركة أساسيا في مباراة الفراعنة أمام كاب فيردي غدا الجمعة في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، لتعويض غياب إمام عاشور للإصابة.



واشتكى إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، من آلام فى الركبة فى بداية مران الأمس، ليفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.



ومن المنتظر أن يقوم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتغيير مركز زيزو ليشارك في عمق الملعب بجوار الثنائي محمد النني ومروان عطية أو حمدي فتحي أمام كاب فيردي، لاسيما مع اقتراب الثلاثي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد من قيادة هجوم الفراعنة أمام كاب فيردي.



ويفاضل حسام حسن بين أكثر من لاعب للمشاركة أساسيا في تشكيل المنتخب في أكثر من مركز، مثل النني وحمدي فتحي في وسط الملعب وتريزيجيه وعمر مرموش في الجناح الأيسر ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام في قلب الدفاع بجوار أحمد حجازي لتعويض غياب محمد عبد المنعم.



بينما يوجد أكثر من لاعب حجز مركزه في تشكيل المنتخب مثل محمد صلاح ومصطفى محمد ومروان عطية ومحمد هاني ومحمد الشناوي ومحمد حمدي وأحمد حجازي.



ويظهر إمام عاشور لاعب الأهلي في مقر النادي اليوم من أجل الخضوع للفحص الطبي من قبل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له بعد شكواه من آلام في الركبة تسببت في استبعاده من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة.



ويحدد الجهاز الطبي للأهلي البرنامج الخاص بإمام عاشور بعد خضوعه للفحص والإطلاع على تقرير الجهاز الطبي لمنتخب مصر قبل تحديد مدة غياب اللاعب عن الملاعب والمراحل التأهيلية التي سيؤديها في الفترة القادمة.