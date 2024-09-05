شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تتويج محمد المنياوى بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد المنياوى لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى ، علي الميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.





وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.









وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.

ميدالية المنياوى هى الذهبية رقم 50 لمصر فى دورات الألعاب البارالمبية والـ185 فى العموم.

وحرص الوفد الحكومى المصرى على حضور منافسات لاعبى منتخب رفع الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس، ويتكون الوفد الحكومى من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للاتحادات النوعية، كما حضرت حرم السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، وكذلك الاستاذ هشام عزت سكرتير اول السفارة.











