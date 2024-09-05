شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المنياوي يحقق الميدالية الذهبية في رفع الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

توج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.



محمد المنياوى

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.

وحرص الوفد الحكومى المصرى على حضور منافسات لاعبى منتخب رفع الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس، ويتكون الوفد الحكومى من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للاتحادات النوعية، كما حضرت حرم السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، وكذلك الاستاذ هشام عزت سكرتير اول السفارة.

ويشهد حضور المنافسات الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.