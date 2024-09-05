فيتور بيريرا يكشف تصنيفات الحكام المساعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية السابق، تصنيفات الحكام والمساعدين للفئات C1 و C2 و C3، للموسم الرياضي 2023-2024.

وقال بيريرا في بيان مرسل للصحفيين، إن تصنيف الحكام أن بدقة وعناية، ووفقا لعدة معايير، شملت تقييم الأداء في المباريات، اختبارات نظرية وعملية، قياس اللياقة البدنية والمعرفة اللغوية، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

ويمكن الإطلاع على تصنيف الحكام من خلال الملف التالي:

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