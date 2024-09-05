"بدأت منذ 3 سنوات".. التفاصيل الكاملة لقضية أحمد ياسر المحمدي نجم الريان القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على لاعب نادي الريان القطري، أحمد ياسر المحمدي شقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر.

وكان اللاعب تم اتهامه بالتعدي على فتاة في قطر، ليتم إجراء التحقيقات معه في دولة قط، وبعدها تم إخلاء سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي على الفتاة والتأكد من صحة أقوالها.

وعقب صدور قرار بإخلاء سبيل اللاعب في أحد أقسام الشرطة بقطر، لحين توقيع الكشف الطبي على الفتاة، جاء إلى مصر لتقوم جهات التحقيق بإبلاغ الإنتربول الدولي والقبض عليه، ليتم القبض على اللاعب في شرم الشيخ، وتحويله إلى قسم عابدين وإجراء التحقيق معه.

وقال المحمدي خلال التحقيقات إنه على علاقة بالفتاة التي قامت بتقديم بلاغ ضده، ولكن كل شئ تم برضاها على عكس ما قالته الفتاة، التي اتهمته باستدراجها والتعدي عليها.

وقامت نيابة وسط القاهرة يوم السبت الماضي الموافق 17 أغسطس الجاري 2024، بتحويل اللاعب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة بقطر.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري، عقد أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب الريان القطري، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وسيتم عقد أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد ياسر، يوم 15 سبتمبر المقبل، أمام محكمة جنايات عابدين برئاسة المستشار وائل زهران.

وتعود بداية الواقعة الخاصة باللاعب أحمد ياسر المحمدي، إلى 18 مايو 2021، بعد أن قامت فتاة إنجليزية تدعى إليانور جاد سبينسر هارتي، موجودة في قطر بتقديم بلاغ في قسم شرطة مدينة خليفة بدولة قطر، تتهم فيه اللاعب بالتعدي عليها.

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر المحمدي، ينتمي إلى عائلة كروية شهيرة في مصر والوطن العربي بشكل كامل، إذ أن والده هو ياسر المحمدي لاعب أسكو السابق، وشقيقه حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق.