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"مفيش لاعب زاره".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تواجد يحيى الكومي في السجن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر أمني عن التفاصيل الخاصة، بتواجد رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق يحيى الكومي، داخل قسم ثاني الشيخ زايد، بتهمة تبديد شيكات.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن يحيى الكومي، يقوم بعمل معارضات أمام النيابة في الوقت الحالي، للتخلص من كل القضايا، التي يتم حبس الكومي بسببها ويصل عددها إلى 12 قضية".

وأضاف: "لم يقم أحد من نجوم كرة القدم، بزيارة الكومي حتى الآن".

وكان الكومي تم إلقاء القبض عليه، يوم الجمعة الماضي الموافق 30 أغسطس الماضي، من داخل فيلا بالشيخ زايد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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