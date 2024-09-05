رئيس رابطة اللاعبين الإنجليزية يكشف سر تألق صلاح وهالاند

ياسر رشاد - القاهرة - حذر ماهيتا مولانجو، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، من عدد المباريات الهائل، مستشهدا بمحمد صلاح وإيرلينج هالاند، وقد حصلا على راحة هذا الصيف، لذلك "يستغلان المنافسين المتعبين"، حسبما قال.

وحظي صلاح وهالاند، اللذان لم تكن لديهما ارتباطات دولية في الصيف، ببداية رائعة للموسم الحالي، حيث سجل النجم المصري 3 أهداف وصنع مثلها، بينما أحرز المهاجم النرويجي ثلاثيتين (2 هاتريك) ليصبح بذلك هداف المسابقة برصيد 7 أهداف، في 3 مباريات.

ويأتي هذا على النقيض تماما لبداية الموسم للاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، مثل: فيل فودين الذي لم يشارك بعد كأساسي مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى خروجه من قائمة المنتخب الإنجليزي، وأيضا جود بيلينجهام الذي غاب عن مباريات فريقه، ريال مدريد، الأخيرة بسبب الإصابة.

تصريحات رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لصحيفة "تايمز" البريطانية



وضرب مولانجو مثالا باللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي خاض في الموسم الماضي 75 مباراة ما بين النادي والمنتخب الوطني.

وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية: "الفارق بين التعليقات التي تلقيناها من اللاعبين الذين حصلوا على فترة راحة مناسبة والذين لم يحصلوا على راحة لا يصدق. لغة الجسد وما يقولونه لنا أمر مختلف تماما".

وأضاف: "أعتقد أننا في إنجلترا لدينا مثالين واضحين للغاية أحدهم هو هالاند، من الجيد أن تسمع أحدهم يقول في غرفة خلع الملابس (لقد افتقدت وجودي هنا والتدريب أيضا. لدي رغبة كبيرة وأنا متحمس للغاية)، وكان ذلك في فترة الإعداد للموسم الجديد".

وتابع مولانجو: "حاليا يمكنكم مشاهدة النتيجة، لقد عاد ليصبح ماكينة الأهداف مثل العام الماضي، إنه أمر مشابه لحالة صلاح، إذ تمكن من الحصول على راحة وها نحن نرى أفضل نسخة له. يمكنك أن ترى المنافسين متعبين. فهم كذلك من قبل بداية الموسم وهذا أمر مقلق".

ووفقا للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، فإن بيلينجهام بعمر ال21 عاما لعب ضعف عدد الدقائق التي خاضها النجم الأسبق ديفيد بيكهام وهو بنفس عمره، في حين سافر كريستيان روميرو، مدافع توتنهام، 170 ألف كيلومترا في الموسم الماضي بالرغم من عدم مشاركة السبيرز في بطولات أوروبا.