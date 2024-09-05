وزير الرياضة يهنئ رحاب أحمد بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس

أكد الدكتور أشرف صبحي ، علي إيمانه الكبير بقدرة أبطال مصر البارالمبيين المشاركين في المنافسات علي التحدي والإصرار والتفوق، وتحقيق الانجازات التي تضاف إلي سجل الرياضة المصرية.

محمد يوسف

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