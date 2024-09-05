تصفيات مونديال 2026: فلسطين تعود بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - سيول : عادت فلسطين بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية بعد تعادلها دون أهداف مع "محاربي تايغوك" الخميس في سيول ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم، ضمن سعيها لبلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.

وفي مشاركتها الأولى أيضاً في الدور الثالث، لم ترضخ فلسطين المصنفة 96 عالمياً أمام المضيف الأحمر المصنف 23.

وتخوض فلسطين مباراتها المقبلة أمام الأردن الثلاثاء في كوالالمبور التي اعتمدتها أرضاً لها في ظل الحرب الدائرة في غزة، توقّف الدوري المحلي وعدم ارتباط بعض لاعبي المنتخب الفلسطيني في أندية راهناً.

رغم العوائق، اعتقد المنتخب الزائر أنه هز الشباك أمام 66 ألف متفرج على استاد كأس العالم، بيد أن هدف تامر صيام ألغي بداعي التسلل منتصف الشوط الأول.

في المقابل، عرفت كوريا الجنوبية أيضا مطبات كثيرة مع تعيين رابع مدرب هذه السنة. جاء هونغ ميونغ بو الذي درّب المنتخب في فترة أولى عام 2014، بعد إقالة الألماني يورغن كلينسمان في شباط/فبراير إثر الخروج من نصف نهائي كأس آسيا أمام الأردن 0 2.

وتعود آخر خسارة لزملاء نجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ مين في التصفيات إلى حزيران/يونيو 2013.

وسنحت أخطر فرصة لكوريا في الشوط الأول عن طريق الشاب لي كانغ إن، بيد أن الحارس رامي حمادة تألق أمام لاعب باريس سان جرمان الفرنسي من مسافة قريبة.

وبدا التعب على لاعبي فلسطين في الشوط الثاني، فاكتفوا بالهجمات المرتدة.

أهدر لي فرصة سانحة ثم حرمه المتألق حمادة مجددا من التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 74.

وبعد أن وجد سون القائم في الدقائق القاتلة (87)، كان عدي الدباغ قريباً من صناعة هدف فلسطيني صادم للجماهير، لكن تمريرته لوسام أبو علي في وضع انفراد أنقذها الحارس جو هيون وو (90+2).

وحافظ لاعبو المدرب التونسي مكرم دبوب على التعادل حتى صافرة النهاية من مباراة المجموعة الثانية التي تشهد مواجهتين في وقت لاحق بين العراق وعمان في البصرة والأردن مع الكويت في عمّان.

وكان المنتخب الفلسطيني حقق هذه السنة أول فوز له في كأس آسيا على هونغ كونغ 3 0، وبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى حيث خسر أمام قطر التي توّجت لاحقاً 1 2.

وتدرّبت فلسطين في ماليزيا حيث تخوض مباراتها الثانية المحتسبة على أرضها ضد الأردن الثلاثاء.