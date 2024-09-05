شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. علم مصر يعتلى علميّ إيران والصين بعد تتويج المنياوي بالميدالية الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مراسم تتويج محمد المنياوى لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس، النشيد الوطني لمصر لأول مرة في البارالمبياد ، وتقدم العلم المصري علي العلم الايراني والعلم الصيني .

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها أول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.

وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.