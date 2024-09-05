شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى وتيشيرت ورسائل تحفيزية.. تكريم محمد صلاح لأبطال الأولمبياد مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر، مسيرته التحفيزية والتقديرية لأبطال مصر في الأولمبياد، بعدما شارك مع زملائه في المنتخب بعمل ممر شرفى لاستقبال أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024.



صورة تذكارية

واستقبل منتخب مصر مساء الأربعاء، أبطال مصر أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في رفع الأثقال، ومحمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في سلاح السيف، ومحمد جبر صاحب المركز الرابع في المصارعة، ومحمد حمزة صاحب المركز الخامس في سلاح الشيش.

أبطال الأولمبياد

وحرص أبطال مصر على التقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح، بعد الدعم الكبير الذى قدمه نجم ليفربول الإنجليزى لهؤلاء الأبطال في طريقهم لتحقيق هذه الإنجازات.



ممر شرفى

تبادل أبطال الأولمبياد مع محمد صلاح، الهدايا حيث حرص صلاح على إهداء الأبطال قميصه في المنتخب موقعا من جميع اللاعبين، فيما أهداه محمد السيد أدواته في مباراة حصده للبرونزية "الخوذة والسلاح".



محمد صلاح والجندى

محمد صلاح يدعم أحمد الجندى

وكتب محمد صلاح تعليقا على صورة أحمد الجندى بعد تحقيقه ذهبية الخماسى الحديث: "رقم واحد" مع وضع رمز القوة والقلب.



محمد صلاح يدعم الجندى

صلاح يدعم سارة سمير

كما حرص محمد صلاح على تهنئة سارة سمير بعد تتويجها بالميدالية الفضية في باريس 2024 تعليقا على صورتها وهى على منصة التتويج بالميدالية.



صلاح يدعم سارة سمير



محمد صلاح وسارة سمير

محمد صلاح ومحمد السيد