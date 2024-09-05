شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات كتابة التاريخ .. محمد المنياوي يحصد أول ذهبية لمصر في الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الكاميرات، اللحظات الحاسمة للبطل المصري محمد المنياوى لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى، بعد نجاحه فى كتابة التاريخ التتويج بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201 .

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما أنها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.

وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.



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