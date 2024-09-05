شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للانتهاء من تأشيرات سفر الفريق إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل استخراج التأشيرات لكل أعضاء البعثة المسافرة.

ويبذل الجهاز الإداري بالأهلي مجهودا كبيرا من أجل الانتهاء من تأشيرات السفر وكل الترتيبات الخاصة برحلة كينيا، من أجل توفير كل الأجواء المناسبة للفريق الأحمر في رحلته بأدغال إفريقيا في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي رقم 13 في تاريخه والمتوج به في آخر نسختين.

ويتواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية في كينيا من أجل الترتيب لرحلة السفر إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا يوم 15سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري بطال إفريقيا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الاطئمنان على ترتيب إقامة البعثة في كينيا ومعرفة حالة الطقس في كينيا والأجواء المحيطة هناك لاتخاذ التدابير اللازمة قبل السفر إلى كينيا.