هدف قاتل يحصد أغلي ثلاث نقاط للبحرين امام أستراليا في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب البحرين في اقتناص اغلى ثلاث نقاط في تصفيات كأس العالم عن القارة الاسيوية وذلك بعد فوزه على منتخب أستراليا على ملعبه و وسط جماهيره بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على الاستاد الاوليمبي بمدينة سيدني ظهر الخميس ضمن مباريات الجولة الاولى للدور الثاني .

جاء هدف المباراة الوحيد لمصلحة المنتخب البحريني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة وسجله مدافع استراليا هاري سوتار عن طريق الخطأ في مرماه .

جاءت المباراة قوية و سيطر على اغلبها منتخب استراليا الا ان المنتخب البحريني نجح في الصمود امام الهجمات الاسترالية حتى نجح في خطف النقاط الثلاث في نهاية المباراة .

مثل البحرين :

أبراهيم لطف الله لحراسة المرمى

سيد مهدي باقر ( وليد الحيام ) و أمين بن عدي وعبد الله الخلاصي و فينسنت ايمانويل لخط الدفاع .

على حرم وكميل الاسود و محمد مرهون ( مهدي حميدان ) لخط الوسط

على مدني ومهدي عبد الجبار ( حسين عبد الكريم ) وعباس فضل العصفور لخط الهجوم