بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وعمان يلا شوت في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وعمان يلا شوت في تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وعمان يلا شوت في تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، سيستضيف ملعب البصرة الدولي ديربيًا عربيًا خليجيًا من العيار الثقيل، حيث يلتقي المنتخب العراقي بنظيره العماني ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا. تأتي هذه المباراة في إطار تصفيات حاسمة، حيث يسعى كل من الفريقين لتحقيق بداية قوية في رحلة البحث عن التأهل إلى المونديال.

أوقعت قرعة الدور الثالث من التصفيات المنتخبين في مجموعة تُوصف بأنها "عربية" بامتياز، إذ تضم المجموعة الثانية كافة المنتخبات العربية باستثناء كوريا الجنوبية. تضم المجموعة كلًا من عمان وفلسطين والكويت، ما يجعل المنافسة شديدة بين الفرق العربية في سبيل حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى النهائيات.

المنتخب العماني، الذي صعد من الدور الثاني على قمة المجموعة الرابعة، يملك سجلًا قويًا بعد تأهله برفقة قيرغيزستان. من جانب آخر، يُعتبر المنتخب العراقي من أبرز الفرق التي تأهلت إلى هذا الدور بالعلامة الكاملة، مما يعكس أدائه المميز في التصفيات السابقة ويعزز من طموحاته في الوصول إلى كأس العالم 2026.

تكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة للطرفين، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار والبدء بشكل إيجابي في هذا الدور الحاسم. بالنسبة للمنتخب العراقي، فإن الفوز في هذه المباراة يمثل خطوة كبيرة نحو ضمان التقدم إلى الدور القادم، بينما يسعى المنتخب العماني إلى إثبات نفسه كقوة منافسة في المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

حصلت قنوات بي إن سبورت على حقوق النقل الحصري للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، وستذيع المباريات عبر قنواتها المشفرة وباقة قنوات الكأس الرياضية.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان هي beIN Sports HD 1 وقناة الكاس 6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

ستجد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة العراق وعمان على القمرين سهيل سات ونايل سات، أما قناة الكاس 6 فمتاحة فقط على سهيل سات، ويمكنك مشاهدة القنوات من خلال الترددات التالية..

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عمان

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS 1 HD سهيل سات 11013 أفقي 27500 2/3 نايل سات 10810 أفقي 27500 2/3 AlKass 6 سهيل سات 10770 أفقي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وعمان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect.

معلق مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

معلق مباراة العراق وعمان في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا على قناة بي إن سبورت، هو المعلق حسن العيدروس.

موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة العراق وعمان في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، هو الخميس 5 سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت العراق، الثامنة بتوقيت عمان.