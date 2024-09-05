محمد المنياوي يحقق الذهبية الأولى لمصر في بارالمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح البطل المصري محمد المنياوي، لاعب منتخب رفع الأثقال، في تحقيق الميدالية الذهبية الأولى لمصر في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام حاليا في باريس.

وتصدر محمد المنياوي منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم بعد المحاولة الأولى برفعه ثقل قدره 194 كجم، ثم تصدر أيضًا بعد رفعه ثقل 198 كجم بفارق كيلو واحد عن بطل الصين في المحولة الثانية.

ونجح المنياوي في المحاولة الثالثة نجح المنياوي في رفع ثقل قدره 201 كجم، ليتصدر المنافسات بفارق كيلو عن منافسه الصيني.

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