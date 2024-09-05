زمالك 2005 يفوز على منتخب أندية غزة بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على نظيره منتخب أندية غزة، بخماسية دون رد، في إطار المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للموسم الجديد.

وسجل خماسية الزمالك كل من، محمد صلاح، ويوسف الفرنسي، وعبد الرحمن كمال مُرجن، وأحمد نيازي، وأحمد خضري.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً وبدنياً متميزاً خلال أحداث المباراة، وسيطر الفريق على معظم أوقات اللقاء، ونتج عن ذلك تسجيل خمسة أهداف، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة أمام مرمى المنافس.

وحرص بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري، ونصر إبراهيم ومصطفى نجم عضوي لجنة المتابعة الفنية، على الترحيب بمنتخب أندية غزة، وتم إهدائهم درع النادي والميداليات، والتقاط الصور التذكارية معهم.

من جانبه، قام محمد المصري رئيس بعثة منتخب أندية غزة، وأنور الغلاييني المسئول الرياضي، بإهداء درع المنتخب والوشاح الفلسطيني، للمسؤولين بقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك برئاسة بدر حامد.

ويقود فريق 2005 كل من، أسامة عبدالله مدرباً، عبد العال فراج مساعداً للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إدارياً، ياسين غنيم إخصائياً للإصابات والتأهيل.

اقرأ أيضا:

"صوت عالي وخروج عن النص وتجميد".. كواليس "خناقة" أعضاء مجلس الزمالك

بعد استلام البطاقة.. موعد وصول صفقة الزمالك الجديدة