"والدته كانت في حالة سيئة".. طلب من المدرب المساعد للإسماعيلي بشأن إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث حمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق الإسماعيلي، عن الحالة الصحية لإيهاب جلال مدرب الفريق، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن أخباره.

وقال حمد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ندعو الله أن يتم شفاء إيهاب جلال، الأمور تسير بشكل طبيعي، ونرجو من الجميع تحري الدقة، إيهاب جلال لديه أسرة تتأثر بما ينشر ووالدته كانت في حالة سيئة بعد أنباء تدهور حالته وهو خبر غير صحيح".

وأضاف: "إيهاب جلال تعرض لجلطة في البداية ولكن تعامل الأطباء معها بشكل جيد، غير صحيح دخول إيهاب جلال في غيبوبة، لكن الأطباء من جعلوه نائما طوال اليوم خوفا من أي إجهاد لإراحة المخ تماما، وخلال ثلاثة أيام سيتم تقييم الحالة".

وتعرض إيهاب جلال لوعكة صحية، يوم الأحد الماضي، نقل على إثرها إلى المستشفى.

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